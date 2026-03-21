Sabato 21 marzo 2026, alle ore 20:44, Lorenzo Simonelli ha raggiunto la finale dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, grazie al secondo miglior tempo di ripescaggio di 7.53 secondi. La sua prestazione gli ha permesso di qualificarsi per l’ultima fase della competizione internazionale.

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 20:44, Lorenzo Simonelli ha ottenuto la qualificazione alla finale dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor di Torun (Polonia), accedendo all’atto conclusivo grazie al secondo miglior tempo di ripescaggio. Il giovane atleta laziale, con un cronometro di 7.53 secondi nella sua batteria, si è assicurato il posto tra gli otto migliori del pianeta per la gara delle medaglie che si terrà alle ore 21:02. In una stagione invernale che non aveva mostrato i massimi livelli attesi, il campione europeo dei 110 ostacoli ha saputo recuperare nel momento decisivo, superando le aspettative dopo aver fatto registrare solo il tempo di 7. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simonelli in finale ai Mondiali: 7.53, la zampata decisiva

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