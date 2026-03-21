Simon Ehammer titanico | record del mondo di eptathlon! Piegato il punteggio monstre di Eaton

Simon Ehammer ha stabilito un nuovo record del mondo di eptathlon ai Mondiali Indoor, totalizzando 6.670 punti e superando di 25 unità il precedente record di Ashton Eaton, stabilito nel 2012. L’atleta ha battuto il primato in questa disciplina, migliorando il punteggio che era rimasto imbattuto per oltre dieci anni. La gara si è svolta con grande intensità e competizione.

Simon Ehammer ha firmato il record del mondo di eptathlon, imponendosi ai Mondiali Indoor con 6.670 punti e ritoccando di 25 unità quanto fatto dallo statunitense Ashton Eaton nella rassegna iridata in sala dell’ormai lontano 2012. Il formidabile svizzero ha migliorato un primato che reggeva da quattordici anni, siglato dal due volte Campione Olimpico e del mondo di decathlon, e ha fatto cadere il primo record del mondo in questa edizione dell’evento sotto al tetto più importante della stagione. Il 26enne nativo di Stein, quarto nel salto in lungo agli ultimi Mondiali outdoor e già iridato in sala nelle prove multiple un paio di anni fa, si è reso protagonista di due giorni davvero memorabili, confezionando prestazioni sbalorditive in tutte le discipline. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simon Ehammer titanico: record del mondo di eptathlon! Piegato il punteggio monstre di Eaton Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Battocletti, Dosso e Doualla! Record mondiale di Ehammer nell’eptathlon Dario Dester vicino alla top5 dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor. Svetta EhammerVanno in archivio le prime tre prove dell’eptathlon nella sessione mattutina della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali indoor di atletica... Tutti gli aggiornamenti su Simon Ehammer Leichtathletik-WM in Tokio: Frust bei Simon EhammerSimon Ehammer springt mit 8,30 Metern einen starken dritten Versuch im WM-Final. Nach dem Siegessprung von Mattia Furlani fehlen Ehammer drei Zentimeter für Bronze. Der Appenzeller zeigt sich nach dem ... derbund.ch Leichtathletik-WM: Grosse Enttäuschung für Simon EhammerDreimal scheitert Simon Ehammer im Hochsprung auf der Einstiegshöhe von 1,93 Meter. Bald darauf bricht er den Zehnkampf nach der vierten Disziplin ab. Es ist der zweite Nackenschlag für den ... derbund.ch