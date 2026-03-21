Sicurezza integrata | Domizi in visita a Siracusa

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante del Comando Interregionale Carabinieri Culqualber, ha effettuato ieri una visita ispettiva presso il Comando Provinciale di Siracusa. L’incontro ha coinvolto ufficiali e personale del comando locale, con l’obiettivo di verificare le attività di sicurezza e coordinamento sul territorio. La visita si inserisce nelle normali procedure di controllo e supervisione operative.

Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, a capo del Comando Interregionale Carabinieri Culqualber, ha compiuto ieri una visita ispettiva presso il Comando Provinciale di Siracusa. Accompagnato dal Colonnello Incarbone, Comandante Provinciale, l’incontro ha coinvolto le massime autorità giudiziarie locali e diverse articolazioni operative dell’Arma. La presenza del vertice interregionale sottolinea la priorità data alla sicurezza nel territorio aretuseo, dove la collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura si è rafforzata attraverso un dialogo diretto con la Dott.ssa Dorotea Quartararo e la Dott.ssa Sabrina Gambino. Questa dinamica evidenzia come la tutela della legalità non sia solo un compito di polizia, ma un sistema integrato che coinvolge anche la protezione del patrimonio culturale e la vigilanza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza integrata: Domizi in visita a Siracusa Articoli correlati Il generale Domizi in visita al gruppo carabinieri di LocriDopo aver visitato il comando provinciale dell’Arma di Reggio Calabria, il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, alla guida del comando... Domizi visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, in vista del rinnovo del servizio.Il generale di corpo d’armata Claudio Domizi, comandante interregionale carabinieri “Culqualber”, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri...