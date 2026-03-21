Un bambino di sette anni è stato investito giovedì mattina mentre si recava a scuola, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la gestione degli ingressi nella nuova scuola elementare di viale Torino. La vicenda ha fatto emergere questioni legate alla vigilanza e alle modalità di accesso all’edificio, portando alla ribalta le criticità ancora presenti nell’organizzazione degli ingressi scolastici.

L’incidente accaduto a un bambino di 7 anni, investito giovedì mattina mentre andava a scuola, ha risollevato inevitabilmente il problema della sicurezza e degli ingressi nella nuova scuola elementare di viale Torino. La buona notizia è che il piccolo sta bene e non ha riportato ferite, tuttavia questo è il classico campanello d’allarme e conferma che le richieste fatte dai genitori hanno un fondamento. Siamo in via Sassari all’incrocio con viale Cesare Abba, la strada che porta all’ospedale cittadino. Il bambino era in bicicletta e anche sua madre era in bici assieme alla sorellina più piccola. Lo spavento è stato tanto e immediatamente nelle chat delle mamme e dei rappresentanti di classe si è aperto un acceso dibattito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza davanti alla scuola: "Vigilanza fissa o doppio ingresso"

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