Il Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha espresso preoccupazione sulla situazione della sicurezza nel territorio, attraverso le dichiarazioni del segretario Stefano Canonici. La questione riguarda presunti problemi legati all’ordine pubblico e alla presenza di attività che potrebbero compromettere la tranquillità dei cittadini. La nota arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sui temi della sicurezza locale.

La sezione del Pd di Castrocaro Terme e Terra del Sole per voce del segretario Stefano Canonici interviene sui "gravissimi fatti di sangue avvenuti recentemente a Terra del Sole, che hanno visto un giovane ridotto in fin di vita e salvato solo dal provvidenziale intervento di un soccorritore presente sul posto". Fatti che secondo il leader del Pd "non possono lasciare indifferenti". Il richiamo del segretario è al dramma verificatosi nella notte tra sabato e domenica scorsi nel cuore della cittadella al culmine di una serata troppo ‘vivace’, conclusasi con il ferimento di un ragazzo di circa 18 anni, prontamente soccorso da un ‘angelo vestito da passante’, un infermiere in attesa della figlia all’uscita dalla vicina discoteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Castrocaro, il Pd all’attacco

Articoli correlati

Leggi anche: Il Pd (in versione Lega) va all’attacco e riscopre la sicurezza. I numeri di Piantedosi

Chiusura della Manzoni. Il Pd all’attacco: "Teatrino"La chiusura definitiva della scuola primaria Manzoni e il trasferimento degli alunni all’interno della Dante Alighieri è stata annunciata...

Contenuti e approfondimenti su Sicurezza a Castrocaro il Pd all'attacco

Argomenti discussi: Terra del Sole esasperata. Altra rissa fuori dal castello: ferito: Dopo Pasqua, stop agli eventi; Case popolari, 874mila euro per riqualificare il patrimonio.

In arrivo telecamere e un nuovo agenteA Castrocaro Terme e Terra del Sole si studiano nuove strategie per aumentare la sicurezza dei cittadini. Un tema molto sentito dai residenti e dalla stessa Amministrazione comunale, come sottolineato ... ilrestodelcarlino.it