Sicilia Express la Regione posticipa l' apertura della vendita dei biglietti

La Regione siciliana ha deciso di posticipare l’apertura della vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale destinato a facilitare il rientro dei siciliani residenti al nord durante le festività pasquali. La variazione si rende necessaria per ragioni tecniche e amministrative, influendo sui tempi previsti per l’inizio delle prenotazioni. La decisione riguarda la gestione della vendita e non il servizio stesso.

La vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione siciliana per favorire il rientro dei siciliani residenti al nord in occasione delle festività pasquali, è posticipata di qualche giorno per motivi tecnici e amministrativi. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio, rispetto a quella del 22 marzo precedentemente comunicata, sarà resa nota all’inizio della prossima settimana. E’ quanto si legge in una nota. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia Express, la Regione posticipa l'apertura della vendita dei biglietti Articoli correlati Sicilia Express a Pasqua 2026 da Torino a Messina, biglietti in vendita dal 22 marzo: orari, prezzi e fermateTorna il Sicilia Express da Torino a Messina(Palermo: 550 posti con biglietti da 29. Olimpiadi 2026: biglietti cerimonia apertura e gare a Milano-Cortina in venditaSono cominciate le vendite dei biglietti per le Olimpiadi 2026, in programma per la città di Milano-Cortina. Altri aggiornamenti su Sicilia Express Temi più discussi: A Pasqua torna il Sicilia Express: finanziato il treno per i siciliani che vivono nel resto d'Italia; Torna il Sicilia Express: la Regione finanzia il treno per i siciliani che vogliono rientrare a Pasqua; Sicilia Express, vendita biglietti dal 22 marzo: prezzi e percorso del treno per Pasqua; A Pasqua torna il treno Sicilia Express: biglietto a prezzo contenuto per tornare a casa dal Nord. Sicilia Express, rinviata la vendita dei biglietti per il rientro di PasquaPALERMO – La Regione siciliana comunica che la vendita dei biglietti del Sicilia Express, il treno speciale pensato per agevolare il rientro dei siciliani residenti al Nord durante le festività pasqua ... livesicilia.it Sicilia Express, la Regione posticipa l'apertura della vendita dei bigliettiMotivi tecnici e amministrativi alla base del momentaneo stop. La nuova data di messa in vendita dei titoli di viaggio, rispetto a quella del 22 marzo precedentemente comunicata, sarà resa nota all’in ... msn.com Torna il Sicilia Express per Pasqua: biglietti da 29,90 per rientrare nell'Isola #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Caro voli, la denuncia delle associazioni e il ritorno del Sicilia Express Sui rincari sotto le festività @fedcons Sicilia chiede ai governi nazionale e regionale di aprire un tavolo istituzionale @TgrRai x.com