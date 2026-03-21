Domani in Italia si svolge il referendum sulla riforma della giustizia. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23, permettendo agli elettori di esprimersi sulla proposta di modifica del sistema giudiziario. La consultazione coinvolge tutti i cittadini italiani chiamati a votare, con le schede distribuite in tutte le circoscrizioni del paese.

Volata finale per il referendum sulla riforma della giustizia. Da domani alle 7 fino alle 23, e poi lunedì, dalle 7 alle 15, i seggi saranno aperti in migliaia di comuni dalle Alpi alla Sicilia chiamando gli elettori a pronunciarsi su una consultazione che ha agitato le ultime settimane della politica nazionale. Con il quorum non richiesto per la validità, l'elemento chiave della consultazione resta l'affluenza alle urne, variabile imprevedibile che alcuni analisti considerano persino più decisiva del giudizio sul merito della riforma stessa. È stata una "campagna piena di polemiche", secondo alcuni esponenti politici, o comunque "non bellissima" come ha confessato ieri la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "SÌ" può fare. L'Italia al voto per la riforma della giustizia

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