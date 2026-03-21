È possibile dormire in auto, ma la condizione dipende principalmente dal luogo in cui si parcheggia. Il Codice della strada non vieta espressamente di riposare all’interno di un veicolo, purché si rispettino le regole di sosta. La validità di questa pratica varia in base alle ordinanze locali e alla segnaletica presente nelle aree di parcheggio.

Un improvviso senso di stanchezza durante un lungo viaggio, l’inefficacia del caffè e la sensazione di non poter più proseguire in sicurezza. Serve una sosta, magari un breve riposo rigenerante. Lo suggerisce l’Aci, che raccomanda pause anche brevi ma regolari, ogni due ore circa o 200 chilometri, lo ribadisce la Polizia di Stato che consiglia di fermarsi ai primi segnali di stanchezza. Ma in auto, si può dormire? Il Codice della strada non inquadra l’eventualità, non esiste una norma che vieta espressamente di riposare o passare la notte in un’auto parcheggiata. In linea di principio dunque si può e in certi frangenti è anche una questione di sicurezza stradale, ma non esiste alcun “via libera”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Si può dormire in auto? Cosa dice il Codice della strada

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