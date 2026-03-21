Un uomo di 31 anni, che aveva deciso di licenziarsi per essere mantenuto dalla madre, è stato ufficialmente invitato dal Tribunale di Ravenna a lasciare l’abitazione entro il 30 giugno 2026. Il giudice ha stabilito che non ci sono più obblighi di sostegno economico e ha ordinato di trovare una nuova sistemazione. La decisione è stata comunicata in seguito a un procedimento legale.

Il Tribunale di Ravenna ha ordinato a un uomo di 31 anni di abbandonare definitivamente l’abitazione della madre entro il 30 giugno 2026, dichiarando ufficialmente cessato ogni obbligo di mantenimento. La sentenza arriva dopo che il giovane, nonostante un impiego stabile, si era rifiutato di partecipare alle spese domestiche e alle pulizie, arrivando a dimettersi dal lavoro durante la causa legale. Il giudice ha stabilito che a trent’anni la capacità lavorativa è piena e l’autonomia deve considerarsi un fatto acquisito, indipendentemente dalle scelte personali successive. Una statua che rappresenta la giustizia (fonte: Unsplash) La vicenda trae origine da un ricorso presentato nel 2024 da una madre proprietaria esclusiva dell’immobile, ormai esasperata da un rapporto logoro e da una coabitazione definita “intollerabile”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Si licenzia per farsi mantenere dalla mamma, ma il tribunale lo gela: “Hai 31 anni, devi andare via”

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