si comincia a vedere il primo calo dei prezzi dei carburanti

Dopo la decisione del governo di ridurre le accise, i prezzi dei carburanti iniziano lentamente a scendere. Tuttavia, i benzinai devono attendere qualche giorno prima di aggiornare le tariffe, poiché il processo di adeguamento richiede tempo. Questa prima fase di calo si manifesta in alcune aree, mentre altrove i prezzi restano invariati. È previsto che, nel corso delle prossime settimane, la diminuzione si diffonda su tutto il territorio.

Dopo la riduzione delle accise decisa dal governo ai benzinai serve un po' di tempo per adeguarsi, ma la speculazione non c'entra Venerdì si sono iniziati a vedere i primi cali dei prezzi dei carburanti dai distributori, dopo la riduzione delle accise decisa dal governo mercoledì sera per tentare di compensare almeno in parte l’aumento del prezzo di benzina e diesel a causa della guerra in Medio Oriente. La riduzione delle accise è stata di 25 centesimi al litro, e venerdì in media si è osservato un calo dei prezzi di 15 centesimi di euro per la benzina e di 14,3 centesimi per il diesel. La riduzione dei prezzi sta avvenendo in... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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