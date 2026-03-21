Sì al 99 per cento! Affluenza risultati curiosità | le previsioni della signora Gisella 82 anni oggi

Oggi si sono svolti i risultati delle elezioni con una affluenza stimata al 99 per cento. La signora Gisella, 82 anni, ha condiviso le sue previsioni, mentre nel passato si sono alternati momenti di interesse tra calcio e politica, una tradizione che risale almeno al Basso Medioevo. La giornata ha visto anche alcune curiosità legate alle modalità di voto e alla partecipazione dei cittadini.

E’ dai tempi del sindaco Lauro che si sono mischiati calcio e politica. E direi giustamente. Senz’altro il vizio risale al Basso Medioevo. Quindi noi interisti votiamo Sì. Vediamo insieme le indicazioni che danno i club ai propri tifosi. I dirigenti del Toro consigliano ai tifosi granata di votare Sì. Anche se il presidente Cairo deve subire Lilli Gruber e compagnia di giro a La7 e poi anche i rumors da Piazza Affari che dicono che se vince il Sì la televisione sarà venduta a Stefano Bandecchi, attuale sindaco di Terni e futuro ministro dell’Interno (2027-2032): cifra, 1 euro. E già che ci siamo, diciamo che i dirigenti della ternana danno indicazioni per il Sì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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