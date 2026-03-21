Shock totale Porta la figlia piccolissima in vacanza e la uccide | il movente mostruoso

Una tragedia si è consumata a Torrevieja, sulla Costa Blanca, dove una bambina di 3 anni è stata trovata senza vita insieme al padre. La polizia ha aperto un’indagine e sta analizzando le circostanze del decesso, mentre le autorità locali hanno confermato il ritrovamento dei corpi nel luogo della vacanza. La vicenda ha sconvolto la comunità e attirato l’attenzione dei media.

Tragedia in Spagna: una bambina di 3 anni è stata trovata senza vita a Torrevieja, località turistica della Costa Blanca, insieme al padre. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’episodio sarebbe riconducibile a un omicidio-suicidio avvenuto durante la notte. Padre e figlia, entrambi di origine britannica, si trovavano nella cittadina per una vacanza. I due corpi sono stati rinvenuti nell’abitazione dove soggiornavano dopo l’intervento della Guardia Civil, allertata nelle prime ore del mattino. Torrevieja, l’ipotesi investigativa: possibile vendetta contro la madre. Le indagini sono in corso e, al momento, si stanno concentrando su una ricostruzione specifica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Shock totale. Porta la figlia piccolissima in vacanza e la uccide: il movente mostruoso Articoli correlati Leggi anche: Novantenne uccide la figlia: «Era malato». Sconosciuto il movente Leggi anche: Novantenne uccide la figlia in casa: «È malato». Sconosciuto il movente Contenuti e approfondimenti su Shock totale Discussioni sull' argomento Famiglia nel bosco divisa, parla la sorella di Catherine: Lei è sotto shock. Proteste sotto la comunità che accoglieva i bambini; La guerra con l’Iran potrebbe innescare il prossimo shock alimentare globale?. Sfalci porta a porta, il via a settembre: Loggia verso la tariffa puntuale totale, insorge l'opposizioneBrescia fa un altro passo avanti verso la raccolta puntuale di tutte le frazioni riciclabili. Ieri il consiglio comunale — con i soli voti della maggioranza — ha approvato l’addio ai green box, i ... brescia.corriere.it La raccolta dei rifiuti potrebbe cambiare: porta a porta totale per uffici, scuole e bar«Aggiustamento» in corso per la raccolta dei rifiuti urbani in città. Ieri nella riunione dei capigruppo di maggioranza si è accennato all’introduzione del porta a porta integrale solo per le 23 mila ... brescia.corriere.it Shock totale! facebook