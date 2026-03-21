Sgravi Tari per i cantieri Gavinana tassa dimezzata Ma c’è chi ha solo il -15%

In alcune zone della città, i cantieri temporanei hanno portato a variazioni nelle tariffe Tari, con uno sconto del 50% a Gavinana e riduzioni più contenute in altre aree, fino al 15%. Le transenne sono posizionate vicino alle porte d’ingresso, i parcheggi sono stati eliminati e le insegne sono meno visibili, creando disagi per residenti e commercianti.

Transenne a un passo dalla porta d’ingresso, parcheggi evaporati, visibilità delle insegne compromessa. Storia vecchia a queste latitudini, vecchia almeno di vent’anni quando i cantieri per la costruzione della prima linea del tram fece impazzire i negozianti del viale Talenti all’Isolotto. Oggi, va detto, i lavori sono decisamente più svelti di un tempo – se non altro per la spada di Damocle dei fondi Pnrr in scadenza a fine 2026 – ma ugualmente i lavori per la realizzazione della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli hanno sollevato e continuano a farlo diverse polemiche da parte dei commercianti, in primis quelli di viale Giannotti e Gavinana e della ’disastrata’ piazza Beccaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgravi Tari per i cantieri. Gavinana, tassa dimezzata. Ma c’è chi ha solo il -15% Articoli correlati Leggi anche: Bonus Tari 2026, sconto del 25% sulla tassa rifiuti: chi ne ha diritto e quando arriva Centrodestra: "Sgravi Tari. I soldi ci sono"Una proposta di emendamento allo schema di bilancio 2026-2028, presentata da Karim Toncelli e Luca Baroncini, in qualità di consiglieri comunali del... Altri aggiornamenti su Sgravi Tari Temi più discussi: Bonus sociale rifiuti; Bonus Tari: come funziona lo sconto del 25% sulla tassa rifiuti; Sgravi Tari per i cantieri. Gavinana, tassa dimezzata. Ma c’è chi ha solo il -15%; Ad Ardauli operativo il Bonus Tari. Centrodestra: Sgravi Tari. I soldi ci sonoUna proposta di emendamento allo schema di bilancio 2026-2028, presentata da Karim Toncelli e Luca Baroncini, in qualità di consiglieri comunali del gruppo Lega Salvini Premier. Obiettivo: la ... lanazione.it Rifiuti, sgravi in bolletta per le famiglie difficoltà. Per i nuclei con disabili Tari abbassata fino al 40%LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Sgravi sulla tariffa rifiuti a Lignano. «In linea con quanto applicato anche negli anni passati procediamo nella strada già tracciata di ridurre l'imposizione fiscale in ... ilgazzettino.it Tari a San Benedetto, in arrivo l’aumento del 9% ma anche sgravi fiscali a 5.500 famiglie facebook