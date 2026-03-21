Sfrutta la parte elettrica fino all’80’% in città

Da quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo powertrain Renault E-Tech Full Hybrid 160 permette di sfruttare fino all’80% della parte elettrica durante la guida in città. La tecnologia, sviluppata dall’ingegneria francese, si basa su una cubatura più ampia per migliorare le prestazioni e l’efficienza complessiva del veicolo. La casa automobilistica ha presentato questa soluzione come un passo avanti nella mobilità ibrida.

Il nuovo powertrain Renault E-Tech Full Hybrid 160 segna un’evoluzione matura dell’ingegneria francese, puntando su una cubatura generosa per ottimizzare l’efficienza. Il cuore del sistema è un inedito motore a benzina da 1.8 litri a quattro cilindri che lavora a ciclo Atkinson, soluzione ideale per ridurre i consumi nelle fasi di crociera. Rispetto al precedente 1.6, l’incremento di cilindrata garantisce una risposta più corposa e una gestione acustica superiore. La vera magia tecnica risiede nella trasmissione multi-mode a innesti a denti, priva di frizione e derivata dall’esperienza in F 1. Questa scatola di rinvio coordina il motore termico e i due elettrici: l’e-motor principale da 36 kW (responsabile della trazione) e l’HSG (generatore) da 15 kW, che funge da sincronizzatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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