Tre giovani sono stati arrestati a Sesto San Giovanni dopo aver ferito con un coltello uno studente di 18 anni nel cortile di una scuola. L’aggressione è avvenuta in seguito a una lite avuta il giorno precedente su un autobus. La vittima è stata colpita accidentalmente durante il confronto tra i ragazzi. I tre giovani sono stati portati in custodia e l’indagine è aperta.

Sesto San Giovanni (Milano) – Sono accusati di aver accoltellato uno studente 18enne nel cortile di una scuola a Sesto San Giovanni, a causa di una lite che avevano avuto il giorno prima a bordo di un autobus. Per questo, un quindicenne, con altri, aveva organizzato una spedizione punitiva che aveva portato al ferimento del 18enne che aveva avuto 30 giorni di prognosi di guarigione per una coltellata all'addome. Gli arresti: tre egiziani giovanissimi. La compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni ha quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre egiziani di 19, 16 e 15 anni ritenuti responsabili, a vario titolo dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, studente accoltellato “per sbaglio” nel cortile della scuola: arrestati tre giovanissimi

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