A Sesto San Giovanni, nel cortile di una scuola, si è verificata un’aggressione tra studenti che ha portato all’apertura di un’indagine da parte dei Carabinieri e della Procura. L’episodio pare coinvolgere una ritorsione tra giovani e potrebbe essere stato scatenato da un errore di persona. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la vicenda.

Un’aggressione nel cortile di una scuola di Sesto San Giovanni rivela una dinamica di ritorsione tra studenti e un possibile errore di persona, al centro di un’indagine complessa condotta da Carabinieri e Procure.. A Sesto San Giovanni, dove le tensioni giovanili si intrecciano sempre più con dinamiche di gruppo difficili da intercettare, un accoltellamento avvenuto il 17 dicembre 2025 nel cortile di un istituto scolastico ha aperto un’indagine complessa e stratificata. La Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani di nazionalità egiziana — 19, 16 e 15 anni — ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata aggravata. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sesto San Giovanni, il cortile della scuola come teatro di un regolamento di conti

Articoli correlati

Metal detector a scuola. Il parere della dirigente scolastica dei Licei Giovanni da San GiovanniArezzo, 02 febbraio 2026 – L’ipotesi dell’utilizzo dei metal detector negli istituti scolastici entra ufficialmente nel dibattito nazionale dopo i...

Sesto Jazz 2026: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto FiorentinoTorna la nuova edizione del Sesto Jazz: un weekend di concerti con protagonisti della scena jazz presso il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sesto San Giovanni il cortile della...

Temi più discussi: Studentessa salva una donna: massaggio cardiaco decisivo a Sesto San Giovanni, il suo appello ai giovani; Sesto San Giovanni, addio a Michele, dipendente comunale dal 2019; Sesto San Giovanni, referendum giustizia: le ragioni del sì e quelle del no; Sesto San Giovanni. Giornata degli scout AISA.

Sesto San Giovanni, il Lambro tracima: chiuso il ponte San Maurizio e Pelucca isolataDopo avere allagato il quartiere Ponte Lambro a Milano, il fiume ha esondato anche a Sesto San Giovanni, in via San Maurizio al Lambro, al confine con Cologno, e su tutto l’asse viale Edison. Uno ... ilgiorno.it

Sesto San Giovanni, il giallo dell'uomo trovato morto nell'incendio di una casa: sul corpo ferite da coltello, si indaga per omicidioIl corpo di un uomo è stato trovato durante le operazioni di spegnimento di un incendio nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Sesto San Giovanni (in questo articolo gli aggiornamenti: le urla e la ... milano.corriere.it

Presenza d’eccezione allo stadio Breda di Sesto San Giovanni facebook