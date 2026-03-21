Servizio civile posti disponibili al Campo di Marte e al San Luca

Fino a mercoledì 8 aprile è possibile presentare domanda per il servizio civile universale. Sono disponibili 74 posti distribuiti tra il Campo di Marte e il San Luca, di cui 24 riservati ai giovani con Minori Opportunità. Il progetto è finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. La selezione riguarda candidati interessati a partecipare alle attività previste in queste strutture.

C’è ancora tempo fino a mercoledì 8 aprile per presentare domanda per la selezione ad uno dei 74 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale di cui 24 riservati ai Giovani con Minori Opportunità, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Il progetto presentato dall’ Azienda USL Toscana nord ovest si colloca tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno). La documentazione relativa al bando è consultabile su https:www.uslnordovest.toscana.itcome-fare-per407-partecipare-al-servizio-civile. Tra le sedi di attuazione anche la Cittadella della Salute Campo di Marte con complessivi 4 posti di cui 2 riservati a Gmo (giovani con minori opportunità). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile, posti disponibili al Campo di Marte e al San Luca Articoli correlati Servizio Civile, 18 posti disponibili al Comune di Torre AnnunziataÈ stato pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari presso il comune di Torre Annunziata. Leggi anche: Servizio Civile Universale: 8 posti disponibili al Comune di Francavilla Fontana Contenuti e approfondimenti su Servizio civile posti disponibili al... Temi più discussi: Servizio civile, posti disponibili al Campo di Marte e al San Luca; Servizio civile universale, online il bando 2026: dieci progetti per 75 posti; Commemorazione dei martiri di Campo di Marte, Firenze rinnova la memoria della Resistenza; Baia Flaminia sempre più accessibile e ordinata. Biancani e Della Dora: Terminati i lavori alla passerella che collega il parcheggio alla pista ciclopedonale di Campo di Marte. Servizio civile, posti disponibili al Campo di Marte e al San LucaC’è ancora tempo fino a mercoledì 8 aprile per presentare domanda per la selezione ad uno dei 74 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale di cui 24 riservati ai Giovani con Minori ... lanazione.it Servizio Civile Universale, 74 posti disponibili all’Azienda USL Toscana nord ovestGli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente Azienda USL Toscana Nord Ovest, codice accreditamento SU00503, che realizza il progetto ... livornopress.it L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e le Istituzioni per l'82° anniversario dell'Eccidio di Campo di Marte L'eccidio di Campo di Marte avvenne il 22 marzo 1944, quando cinque giovani ragazzi – nati tra il 1921 e il 1923 – furono fucilati dai militi d facebook Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra #FiorentinaInter e concerto di Achille Lauro x.com