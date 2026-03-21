Serie D il programma della 28a giornata

La 28a giornata di Serie D si svolgerà il 22 marzo 2026, con diverse partite in programma alle 14.30. La giornata include incontri tra Gravina e Barletta, Nola e Pompei, Real Normanna e Ferrandina, Afragolese e Fidelis Andria, e Nardò contro Francavilla in Sinni. Le squadre si sfideranno in varie località, portando avanti il calendario stagionale.

28a giornata 22.03.2026 h 14.30Gravina-BarlettaNola-PompeiReal Normanna-FerrandinaAfragolese-Fidelis AndriaNardò-Francavilla in S.Fasano-ManfredoniaPaganese-MartinaHeraclea-SarneseAcerrana-Virtus Francavilla ClassificaBarletta 52Martina 52Paganese 50Fasano 49Afragolese 43Nardò 42V. Francavilla 40Gravina 39F. Andria 37Nola 37Manfredonia 35Real Normanna 33Heraclea 32Sarnese 31Francavilla S. 31Ferrandina 25Pompei 18Acerrana 14 29a giornata 22.03.2026 h 15.00Martina-AfragolesePompei-FasanoSarnese-NolaManfredonia-GravinaFrancavilla in S.-HeracleaV. Francavilla-NardòFerrandina-PaganeseBarletta-Real NormannaFidelis Andria-Acerrana IlSipontino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, il programma della 28a giornata Articoli correlati Serie B, si gioca la 28ª giornata: tutte le partite in programmasi avvicina la ventottesima giornata della stagione regolare della serie b nazionale old wild west 2025/26, con focus sui due gironi e sulle sfide in... Serie A2: risultati e classifiche della 28ª giornataNel contesto della ventottesima giornata della serie a2 old wild west, si delineano gli incontri tra anticipo di sabato, domenica ricca di... Sanremo 2026 - Gli highlights della serata finale Aggiornamenti e notizie su Serie D il programma della 28a giornata Temi più discussi: Serie D Girone D - Il programma della 28a giornata 22 marzo; Scheda squadra Pro Palazzolo; Serie C Girone B: il programma del sabato tra sfide interessanti e punti pesanti; Serie D Girone D - Programma, risultati e classifica della 27a giornata 15 marzo. Il programma del weekend. Partite e arbitri dalla D alla PrimaPartite e arbitri dalla Serie D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30: Castelfidardo-Recanatese: Costa di Busto Arsizio; ... msn.com Serie D, la pioggia manda in tilt il programma della domenica: gare rinviate ad Acireale e BarcellonaLa pioggia incessante di queste ore ha mandato in tilt il girone I di Serie D, soprattutto per quanto concerne i campi siciliani. Ad Acireale, la sfida contro l’Enna è rinviata a data da destinarsi, a ... strettoweb.com Indimenticabile la sigla della serie ma anche le scene d'azione dell'attore e i suoi "metodi" per riportare l'ordine morale facebook SERIE A I In campo Genoa-Udinese CRONACA e FOTO per il secondo anticipo della 30esima giornata di campionato #ANSA x.com