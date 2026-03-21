Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 33a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

Da digital-news.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33ª giornata di Serie C nella stagione 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. Tutte le partite dei tre gironi (A, B e C) verranno trasmesse con aggiornamenti sui risultati e collegamenti dai campi. Sono previsti telecronisti e commenti per seguire ogni evento del weekend calcistico.

Tutte le partite della 33a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio. su Digital-News.it Tutte le partite della 33a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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