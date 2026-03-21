Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 32a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

La 32a giornata della Serie BKT 2025-2026 viene trasmessa in diretta su LAB Channel, con il palinsesto che include partite e telecronisti dedicati. La programmazione prevede l’intera giornata di gare, con approfondimenti e commenti in diretta. La copertura viene curata da Simone Rossi, che si occupa di aggiornare gli appassionati sulle partite in programma e sugli orari di trasmissione.

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 32a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su. su Digital-News.it Questi sono solo alcuni temi che introducono la 32a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel. LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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