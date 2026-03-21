Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 32a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 32ª giornata del campionato di Serie B 202526 sarà trasmessa in diretta su DAZN, con partite che includono derby, incontri tra squadre di vertice e scontri decisivi per la classifica e i playoff. Sono previsti diversi orari di inizio e telecronisti assegnati per seguire le varie sfide, offrendo un quadro completo delle partite in programma.

La 32esima giornata di Serie B in diretta su DAZN,Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff.Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. Domenica 22 marzo alle ore 17:15, il programma della trentaduesima giornata di Serie BKT proseguirà con la sfida tra Sampdoria e Avellino allo stadio Luigi Ferraris, visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di. su Digital-News.it La 32esima giornata di Serie B in diretta su DAZN, Dati, orari, partite in diretta e telecronisti, tra derby, big match e sfide decisive per classifica e playoff. Zona Serie BKT e telecronache dedicate per ogni match. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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