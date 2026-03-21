Serie A Juventus-Sassuolo 1-1

La partita di Serie A tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un risultato di 1-1 allo Stadium. La Juventus è passata in vantaggio al 14° minuto con un gol di Yildiz, mentre il Sassuolo ha pareggiato all'inizio della ripresa con un gol di Pinamonti. La partita si è giocata sabato sera, con entrambe le squadre che hanno conquistato un punto ciascuna.

Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14' del primo tempo con Yildiz, pareggio neroverde in apertura di ripresa con Pinamonti. All’86’ occasione per la Juve su rigore, assegnato dopo revisione al Var, ma Locatelli si fa parare da Muric il tiro dagli undici metri. Con il pareggio di stasera la Juve sale a quota 54 in classifica, raggiungendo momentaneamente il Como al quarto posto, Sassuolo decimo con 39 punti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1 Articoli correlati Leggi anche: Serie A,19° turno:Sassuolo-Juventus 0-3 Diretta gol Serie A LIVE: inizia Sassuolo Juventus!La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la... Live Reaction Juventus - Sassuolo ||| Serie A 30^Giornata Una selezione di notizie su Serie A Juventus Sassuolo 1 1 Temi più discussi: Serie A | Juventus-Sassuolo, le statistiche del match; Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: Informata la Lega Serie A; Serie A: Juventus-Sassuolo in campo sabato alle 20.45 DIRETTA; Juventus-Sassuolo rinviata per i casi di pertosse? Informata la Lega Serie A, cosa succede e la decisione finale sulla partita. Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Finisce 1-1 il match del sabato sera di Serie A. Vantaggio bianconero al 14' del primo tempo con Yildiz, pareggio ... lapresse.it Quando si gioca Juventus - Sassuolo?Serie A 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Sassuolo: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it SERIE A | Juventus-Sassuolo finisce 1-1. Gol di Yildiz, pareggia Pinamonti. Locatelli sbaglia un rigore #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/21/serie-a-juventus-sassuolo-finisce-1-1.-gol-di-yildiz-pareggia-pinamonti_d36b4387-fc99-4b2e- facebook #Juventus 1-1 #Sassuolo : Andrea Pinamonti! #JuveSassuolo #SerieA #JuventusSassuolo #SerieAEnilive #Calcio x.com