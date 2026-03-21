Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 30a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Oggi si gioca la 30ª giornata di Serie A 202526, con partite trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW. La giornata prende il via venerdì 20 marzo alle 20:45 con una partita in programma, mentre il palinsesto include diverse sfide che si svolgono nel weekend. I telecronisti di Sky seguono le gare, offrendo commenti e analisi in tempo reale.

Serie A oggi in TV: le partite della 30° giornata con telecronisti Sky Venerdi 20 Marzo alle 20:45 GENOA - UDINESE Sabato 21 Marzo alle 20:45 JUVENTUS - SASSUOLO Domenica 22 Marzo alle 18:00 ROMA - LECCE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI. su Digital-News.it Serie A oggi in TV: le partite della 30° giornata con telecronisti Sky. Venerdi 20 Marzo alle 20:45 GENOA - UDINESE Sabato 21 Marzo alle 20:45 JUVENTUS - SASSUOLO Domenica 22 Marzo alle 18:00 ROMA - LECCE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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