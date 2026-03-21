Oggi va in onda su Sky Sport e NOW la 30ª giornata della Serie A 202526. La partita più attesa si gioca venerdì 20 marzo alle 20:45, con telecronisti e commento disponibili in diretta sui canali dedicati. Le partite vengono trasmesse in modo da coprire l'intera giornata con orari e squadre coinvolte, offrendo agli appassionati un aggiornamento continuo sull'andamento del campionato.

Serie A oggi in TV: le partite della 30° giornata con telecronisti Sky Venerdi 20 Marzo alle 20:45 GENOA - UDINESE Sabato 21 Marzo alle 20:45 JUVENTUS - SASSUOLO Domenica 22 Marzo alle 18:00 ROMA - LECCE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI. su Digital-News.it Serie A oggi in TV: le partite della 30° giornata con telecronisti Sky. Venerdi 20 Marzo alle 20:45 GENOA - UDINESE Sabato 21 Marzo alle 20:45 JUVENTUS - SASSUOLO Domenica 22 Marzo alle 18:00 ROMA - LECCE PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 30a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Articoli correlati

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Serie A 2025 26 Diretta Sky Sport e NOW...

Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie C, le gare della 34^ giornata su Sky; Domenica il ritorno delle semifinali su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: alle 15 Inter-Roma, alle 18 Juventus-Fiorentina; Parma Cremonese: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.

Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o SkyChi trasmetterà tutte le partite della nuova stagione del campionato di Serie A e come fare per vederle. La Serie A 2025-26 è ancora un'esclusiva Dazn. sport.virgilio.it

Serie C, il calendario della 34^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 34^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Covei MetaCatania Bricocity. . Dalle 19 in diretta Sky Sport e sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque - facebook.com facebook

#Sinner- #Tiafoe all'Atp Miami, alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e su NOW #SkySport #SkyTennis x.com