Nella nuova edizione di Amici 25, il focus si sposta anche sulla giuria composta da quattro giudici, scelta da Maria De Filippi. Oltre alle performance degli studenti, si discute molto del cachet che ricevono i giudici durante il serale. La presenza di questa squadra di esperti rappresenta un elemento di interesse tra i telespettatori e gli addetti ai lavori.

Amici 25 torna al centro dell’attenzione non solo per le sfide del Serale, ma anche per la giuria scelta da Maria De Filippi. Con i quattro nomi ormai confermati, il pubblico si interroga sui compensi previsti per questa fase del programma. Le cifre ufficiali non sono state rese note, ma negli anni sono circolate diverse indiscrezioni che permettono di delineare un quadro indicativo. Il vero cachet dei professori di Amici Chi sono i giudici del Serale. Per Amici 25 sono stati scelti Amadeus, Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Una giuria composta da profili diversi, tra televisione, musica e danza, chiamati a giudicare le performance degli allievi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: il cachet dei quattro giudici

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