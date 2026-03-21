sei bambini intossicati a una festa di compleanno dal monossido

Sei bambini sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio durante una festa di compleanno a Recanati. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di oggi, quando le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo. I bambini sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno provocato la fuoriuscita di monossido.

Recanati, 21 marzo 2026 – Sei bambini intossicati dal monossido a una festa di compleanno. È successo oggi intorno alle 20.30 a Bagnolo, a Recanati, in un casolare che viene dato in affitto per ospitare questo tipo di serate tra amici. E appunto ieri era stato organizzato un pomeriggio con alcuni bambini, per festeggiare un compleanno. Ma intorno alle 20.30 qualcuno avrebbe iniziato ad accusare dei fastidi. L’allarme e l’arrivo in ospedale. Sarebbe così scattato l’allarme, e si sarebbe capito che i piccoli erano stati intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio. Per due di loro, i genitori hanno provveduto in autonomia a portarli subito all’ ospedale pediatrico Salesi, ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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