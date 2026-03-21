Secondo posto momentaneo per gli azzurri Basta McTominay Conte scatta senza sforzi

Gli azzurri si trovano attualmente al secondo posto in classifica dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari. La partita si è conclusa con un gol di McTominay, mentre il tecnico ha deciso di scattare senza particolari sforzi. In campo, il portiere Caprile ha ottenuto un voto di 6.5, mentre tra i difensori Mina e Dossena hanno ricevuto rispettivamente 5.5.

Cagliari 0 Napoli 1 (3-5-1-1): Caprile 6.5; Zé Pedro 6 (28’st Mendy 6), Mina 5.5, Dossena 5.5; Palestra 6, Adopo 5.5 (28’st Deiola 6), Gaetano 6, Sulemana 5.5, Rodriguez 5 (39’st Raterink sv); Folorunsho 5.5 (20’st Kilicsoy 5.5); Esposito 6 (39’st Trepy sv). Allenatore: Pisacane 5.5. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 5.5 (38’st Juan Jesus sv); Politano 6.5 (32’st Spinazzola 6.5), Gilmour 5.5 (32’st Anguissa 6), Lobotka 5.5 (10’st Santos 6), Gutierrez 6; McTominay 7, De Bruyne 6; Hojlund 6. Allenatore: Conte 6. Arbitro: Mariani di Aprilia 6. Rete: 2’pt McTominay. Note: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Secondo posto momentaneo per gli azzurri. Basta McTominay, Conte scatta senza sforzi Articoli correlati Leggi anche: Repubblica: “McTominay e De Bruyne titolari. Conte a caccia del secondo posto” Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Politano domina, McTominay lancia Conte al secondo posto Altri aggiornamenti su Basta McTominay Temi più discussi: Al Napoli basta un minuto: McTominay-gol a Cagliari e 2° posto provvisorio; Napoli, basta il gol di McTominay. Conte al 2° posto per una notte; Il Napoli passa a Cagliari: decide McTominay; Serie A, il Napoli non molla e si prende il secondo posto – Le Pagelle. Napoli, basta il gol di McTominay. Conte al 2° posto per una notteEppure si era messa bene per i campioni d'Italia, in vantaggio dopo 70 secondi su azione confusa da corner ... msn.com Al Napoli basta McTominay, Conte supera il Milan ed è secondoQuarta vittoria di fila, ancora di misura, quasi con il minimo sforzo. E per il momento il Napoli scavalca il Milan e si sistema al secondo posto a sei punti dall'Inter. (ANSA) ... ansa.it Finisce sul risultato di 0-1 la partita tra il #Cagliari di Fabio Pisacane e il #Napoli di Antonio Conte Un gol dopo due minuti di Scott Mctominay basta ai partenopei per conquistare i tre punti! Come valuti la prestazione di Sebastiano #Esposito e compag facebook Al Napoli basta McTominay, terza sconfitta di fila per il Cagliari. Da febbraio per i sardi soli 2 punti. Conte scavalca il Milan #ANSA x.com