Secondo ciclo art 6 per docenti con tre anni di servizio | Indire riapre le iscrizioni lunedì 23 marzo Ancora molti posti disponibili

Lunedì 23 marzo, Indire riaprirà le iscrizioni al secondo ciclo dei percorsi ART per docenti con almeno tre anni di servizio. La riapertura riguarderà un periodo limitato e sono ancora disponibili numerosi posti. La procedura di iscrizione sarà accessibile solo per alcuni giorni, offrendo l’opportunità ai docenti interessati di iscriversi prima della chiusura.