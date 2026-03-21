L’Amministrazione Trump ha dichiarato che è nel pubblico interesse che le informazioni sulla guerra contro l’Iran siano coerenti con le dichiarazioni ufficiali. I media sono stati accusati di diffondere notizie malevole che potrebbero influenzare l’opinione pubblica. La comunicazione ufficiale sottolinea l’importanza di mantenere un’uniformità tra ciò che si dice e ciò che l’amministrazione sostiene riguardo al conflitto.

La Casa Bianca alza il tiro contro l’informazione indipendente. Tra minacce economiche, accuse di tradimento e permalosità varie, pure il quarto potere si scheggia ogni giorno un po’ di più L’Amministrazione Trump ha stabilito che è “nel pubblico interesse” che quel che si dice e si scrive della guerra contro l’Iran sia esattamente quel che sostiene l’Amministrazione stessa: tutto il resto è falsità, malevolenza, antiamericanismo. Anzi, come ha scritto Donald Trump sul suo social Truth il 14 marzo, certi media – lui citava il New York Times e il Wall Street Journal “in particolare”, ma aggiungeva anche altri “giornali e media spregevoli” – “vogliono che noi perdiamo la guerra” e ancora: “Sono persone davvero malate e stupide che non hanno idea dei danni che causano agli Stati Uniti d’America”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Se non fosse per i media malevoli avremmo già vinto la guerra: l’information war di Trump

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