Nella notte di ieri a Roma si è verificato un incidente tra un’auto e una minicar intorno alle 2. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Roma, 21 marzo 2026 – Tragico scontro tra un’auto e una minicar questa notte, intorno alle 2, a Roma. Un ragazzo italiano di 17 anni è morto, altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente stradale è avvenuto all'altezza del km 12.600 di via Cristoforo Colombo, nella carreggiata centrale in direzione Ostia. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. La vittima era alla guida di una minicar Ligier, quando si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano. L’uomo è stato trasportato all'ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto anche agli accertamenti di rito. Ferito anche il passeggero della microcar. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontro tra un’auto e una minicar a Roma, morto un ragazzo di 17 anni

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