Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, su via Cristoforo Colombo in direzione Ostia a Roma, si è verificato uno scontro tra un'auto e una minicar. Nell'incidente un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvare il giovane. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dello schianto.

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo su via Cristoforo Colombo a Roma, all’altezza del km 12.600, nella carreggiata centrale in direzione Ostia, in corrispondenza di Mostacciano. A scontrarsi, intorno alle 2 di notte, un'auto e una minicar. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani insieme con il 118 per soccorrere le persone coinvolte e anche i pompieri. Nell'impatto non c'è stato nulla da fare il ragazzo italiano di 17 anni al volante della minicar, una Ligier, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale al Sant'Eugenio, per le cure mediche del caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontro tra auto e minicar a Roma, morto 17enne

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