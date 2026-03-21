Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato Fnsi | È una questione di dignità per voi e per la nostra e vostra libertà di cittadini

Il sindacato dei giornalisti ha annunciato uno sciopero nazionale previsto per il 27 marzo e il 16 aprile. Nel comunicato, la Fnsi sottolinea che la decisione riguarda questioni di dignità e libertà di informazione, coinvolgendo il personale della stampa. La mobilitazione mira a evidenziare le condizioni e le questioni che coinvolgono il settore.

Pubblichiamo qui di seguito il comunicato della Fnsi che annuncia uno sciopero nazionale per le giornate del 27 marzo e 16 aprile: Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. Siamo l’unica categoria ad attendere da così tanto tempo il rinnovo. 🔗 Leggi su Open.online

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