Il personale dei nidi comunali di Foligno ha deciso di astenersi dal lavoro per l’intera giornata di martedì 31 marzo. La decisione è stata comunicata dalla Rsu e dalle organizzazioni sindacali Uil Fpl, Fp Cgil, Cisl Fp e Usb, in seguito all’impasse nelle trattative con il Comune. La protesta coinvolge il personale dei servizi educativi e scolastici comunali.

FOLIGNO La trattativa con il Comune non si sblocca e la Rsu insieme alle organizzazioni sindacali uil fpl, fp cgil, cisl fp e usb proclama uno sciopero per l’intera giornata di martedì 31 marzo, riguardante il personale dei servizi educativi e scolastici comunali. La decisione è stata assunta giovedì mattina dall’assemblea delle lavoratrici dei servizi educativi e scolastici, dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione conclusosi a fine febbraio in Prefettura. In assemblea sono stati riportati gli elementi emersi nell’incontro con l’amministrazione dell’11 marzo, nel quale sono stati richiamati intenti e possibili soluzioni da inserire nella programmazione dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciopero del personale dei nidi comunali. Braccia conserte il 31 marzo e nuovo appello

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