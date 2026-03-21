Scioperi settimana dal 23 al 29 marzo 2026 le città coinvolte | si fermano trasporti insegnanti e Rai

Nella settimana dal 23 al 29 marzo 2026, diverse città italiane vedranno scioperi e proteste che coinvolgono trasporti pubblici, insegnanti e il personale della Rai. Durante questo periodo, molte attività saranno sospese o rallentate a causa di queste agitazioni, che interessano vari settori e coinvolgono diverse sigle sindacali. Le manifestazioni sono programmate in diverse località del paese.

Settimana densa di appuntamenti con lo sciopero quella compresa dal 23 al 29 Marzo 2026, senza un’astensione generale ma con numerose agitazioni locali che possono incidere su servizi essenziali e attività quotidiane. Nei trasporti spiccano gli stop del trasporto pubblico locale tra Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia, con fasce orarie differenziate che toccano bus, metro e collegamenti su gomma e ferro, inclusi alcuni treni regionali di Ferrovie del Sud Est. Nel comparto extra-trasporti, si segnalano le iniziative nella igiene ambientale (Parma, vari comuni del Messinese e nel Napoletano) e nei multiservizi e pulizie (Puglia e Napoli). In evidenza anche l’astensione nella Radio e TV con la RAI tra 27 e 28 Marzo 2026, oltre alla giornata di fermo nel settore Scuola del 27 Marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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