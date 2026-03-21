Sci Pirovano | Qualcosa che non avrei mai osato sognare

Laura Pirovano ha vinto la coppa di discesa, una vittoria che descrive come qualcosa che non avrebbe mai osato sognare. La sciatrice si tiene stretta il trofeo, lo osserva e lo valuta con attenzione, dimostrando tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. La premiazione si è svolta a Roma, e la atleta ha condiviso il momento di gioia dopo aver conquistato il titolo.

Roma, 21 mar. (askanews) – Laura Pirovano si tiene stretta la Coppa di discesa, la culla, la guarda, la soppesa. La discesa di Kvitfjell le ha regalato il terzo successo consecutivo in Coppa del Mondo dopo la doppietta in Val di Fassa, proiettando la trentina sul trono della velocità: “Ho una paura folle di farla cadere, questa coppa. Davvero non so cosa dire: se già le vittorie in Val di Fassa mi avevano tolte le parole, oggi è davvero incredibile. Al traguardo sono crollata in lacrime. In partenza ero tesa, in gara non mi sentivo perfetta e le prove non erano andate bene. Avevo quasi paura a guardare il risultato perchè non mi aspettavo nulla e poi quando ho visto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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