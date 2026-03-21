Sci Paris vince la discesa di Lillehammer E' il secondo italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo

Dominik Paris ha vinto la discesa di Lillehammer durante le finali di Coppa del Mondo, chiudendo la gara al primo posto. Con questa vittoria, diventa il secondo sciatore italiano più vincente di sempre in questa competizione. La gara si è svolta sulla pista di Kvitfjell, con Paris che ha ottenuto il miglior tempo tra i partecipanti.

Dominik Paris domina a Kvitfjell, nell’ultima discesa della stagioni alle finali di Coppa del Mondo in corso a Lillehammer. Il 36enne di Merano centra la settima vittoria in carriera sulle nevi norvegesi, cinque in discesa e due in superG, a dieci anni e nove giorni dalla prima volta (12 marzo 2016). Successo numero 25, 20 in discesa e 5 in superG, in Coppa del Mondo per il fuoriclasse azzurro, che taglia il traguardo 1'45"37 precedendo di 0"19 lo svizzero Franjo Von Allmen e diventa il secondo italiano più vincente di sempre staccando Gustav Thoeni, terzo a quota 24. Imprendibile Alberto Tomba con 50 vittorie nel circuito Fis. "Una prestazione perfetta no ma ho cercato di far correre gli sci. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sci, Paris vince la discesa di Lillehammer. E' il secondo italiano più vincente di sempre in Coppa del Mondo Articoli correlati Coppa del Mondo di sci alpino, Dominik Paris vince la discesa sulla pista di Kvitfjell, 25° trionfo in carriera - VIDE0A quasi 37 anni (li compirà il 14 aprile), Paris conquista la 25ª vittoria in Coppa del Mondo, superando Thoeni (fermo a 24) e diventando il secondo... Paris vince la discesa libera alle finali di Coppa del mondoKVITFJELL (NORVEGIA) - Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. LINDSEY VONN eterna! A 41 anni regola tutte in DISCESA, rivivi la sua prova magica Tutto quello che riguarda Sci Paris vince la discesa di... Temi più discussi: Altro podio Franzoni: 2° in discesa a Courchevel; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Discesa Courchevel, Franzoni secondo dietro a Kriechmayr! Odermatt vince la Coppa; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discese Lillehammer, startlist, streaming. Paris vince la discesa libera alle finali di Coppa del mondoKVITFJELL (NORVEGIA) - Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Il 36enne di Merano taglia il traguardo in 1'4537 conquistando l ... laprovinciacr.it Sci alpino, Coppa del Mondo, discesa: Grande Paris, l’azzurro domina e vince ancora a KvitfjellClassifica della Coppa del Mondo generale 1 Marco Odermatt SUI 1626 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 958 3 Atle Lie Mcgrath NOR 844 4 Henrik Kristoffersen NOR 771 5 Loic Meillard SUI 763 6 Franjo Von All ... msn.com Coppa del mondo, la discesa libera femminile LIVE #SkySport x.com Coppa del Mondo di sci, trionfo di Dominik Paris nella discesa in Norvegia Link nei commenti facebook