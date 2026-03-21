Sci freestyle skicross | Galli terza a Craigleith per il decimo podio in carriera Tomasoni ottimo quinto

Nella gara di sci freestyle e skicross a Craigleith, la livignasca Galli si è classificata terza, conquistando il suo decimo podio in carriera. Tomasoni si è piazzato in quinta posizione, mentre Galli si è posizionata dietro a Smith e Schmidt, chiudendo alle spalle dei primi due. La competizione ha rappresentato il quarto podio stagionale per Galli.

La livignasca chiude alle spalle di Smith e Schmidt nella prima sfida canadese: quarto podio stagionale. Il vicecampione olimpico si impone nella small final. Domenica la seconda gara Jole Galli sale ancora sul podio. La livignasca conquista la terza piazza nella prima sfida di skicross di Craigleith, in Canada, raggiungendo quota dieci podi in carriera in Coppa del Mondo. Sfruttando al meglio le proprie caratteristiche di scorrevolezza, Galli si fa largo nei quarti e in semifinale fino al turno decisivo, dove chiude alle spalle della svizzera Fanny Smith e della canadese Hannah Schmidt, con l’elvetica Saskja Lack quarta. Per la livignasca si tratta del quarto podio stagionale, dopo il trionfo in gara 1 a Passo San Pellegrino e i terzi posti in Val di Fassa e a Montafon, in Austria. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a CraigleithA Craighleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per la gara-1 che animerà l’intenso fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di... Jole Galli sul podio in Coppa del Mondo! Tomasoni in luce a Craigleith, Deromedis out. Howden ipoteca la SferaJole Galli ha conquistato un bel terzo posto a Craigleith (Canada), dove è andata in scena la quartultima gara della Coppa del Mondo di skicross,... Approfondimenti e contenuti su Sci freestyle Temi più discussi: DEROMEDIS SECONDO, GALLI TERZA! GRANDE ITALIA NELLO SKICROSS A MONTAFON; Skicross, Deromedis e Galli promossi in Coppa del Mondo. Tomasoni avanza, Howden gestisce a Craigleith; Galli ancora sul podio: è terza a Craigleith, riguarda la big final; E' doppio podio azzurro a Montafon: Jole Galli 3^, Simone Deromedis 2° solo a Reece Howden. Sci freestyle, skicross: Galli terza a Craigleith per il decimo podio in carriera, Tomasoni ottimo quintoLa livignasca chiude alle spalle di Smith e Schmidt nella prima sfida canadese: quarto podio stagionale. Il vicecampione olimpico si impone nella small final. Domenica la seconda gara Jole Galli sale ... sportface.it Skicross, Deromedis e Tomasoni avanzano a Craighleith. Galli promossa in Coppa del MondoA Craigleith (Canada) sono andate in scena le qualificazioni per gara-2 della tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. oasport.it Un ottimo Miro Tabanelli trova un ottimo feeling con la pista di Tignes, in Francia, classificandosi al terzo posto in Coppa del Mondo di Sci Freestyle e ottenendo così la qualificazione alla finale della Coppa del Mondo. Appuntamento dunque a Venerdi 20 Mar facebook