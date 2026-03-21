Nella gara di sci alpinismo in Val Martello, la staffetta mista vede i team di De Silvestro e Boscacci ottenere il secondo posto. La competizione fa parte della tappa italiana della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si svolge su un percorso di montagna, coinvolgendo atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge sotto gli occhi di numerosi appassionati e addetti ai lavori.

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la tappa di Val Martello valida per la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025-2026. Nella prima delle due giornate sulle nevi italiane, la coppia composta dai coniugi Alba de Silvestro e Michele Boscacci è riuscita a concludere al secondo posto la staffetta mista. Per il tandem azzurro si tratta della settima medaglia nella loro carriera in CdM. La Finale A è partita con un equilibrio rotto solo nella seconda frazione dall’austriaco Paul Verbnjak che ha preso il largo su Michele Boscacci e sul campione olimpico in carica Oriol Cardona Call. La gara degli azzurri è poi proseguita con un continuo testa a testa con i due spagnoli, terminato solo nell’ultima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpinismo, De Silvestro/Boscacci secondi nella staffetta mista in Val Martello

Articoli correlati

Olimpiadi: nello sci alpinismo Boscacci e De Silvestro quinti nella staffetta mistaNella seconda frazione, Michele Boscacci ha perso contatto da Thibault Anselmet (Francia) e Jon Kistler (Svizzera) oltre che da Oriol Cardona Coll ed...

Sci alpinismo, Boscacci/De Silvestro conquistano l’argento nella staffetta mista degli EuropeiArriva la seconda medaglia in due giorni per la spedizione azzurra agli Europei di sci alpinismo 2026.

Tutto quello che riguarda Sci alpinismo De Silvestro Boscacci...

Temi più discussi: Pierra Menta: De Silvestro/Moreschini e Boscacci/Antonioli di bronzo ai Mondiali di lunghe distanze; Sci alpinismo: tre valtellinesi di bronzo ai Mondiali long distance; Doppio bronzo per l’Italia ai Mondiali lunghe distanze: sul podio De Silvestro/Moreschini e Boscacci/Antonioli; La Pierra Menta è tutta francese. Trionfo di Harrop/Ravinel e Bon Mardion/Gachet, Italia con un doppio bronzo.

De Silvestro/Boscacci sono secondi in Val Martello! Gli azzurri ancora sul podio nella staffetta mistaAlba De Silvestro e Michele Boscacci sono ancora sul podio di Coppa del Mondo! In Val Martello (Bolzano), la coppia valtellinese è seconda nella staffetta mista, alle spalle dei soli austriaci Johanna ... fisi.org

Sci alpinismo: Boscacci e De Silvestro argento in staffettaMichele Boscacci e Alba De Silvestro hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista agli Europei di sci alpinismo, disputati a Shahdag, in Azerbaijan. Questo prestigioso risultato segna ... it.blastingnews.com

Alba De Silvestro e Michele Boscacci sono ancora sul podio di Coppa del Mondo! Si tratta del secondo podio stagionale nel massimo circuito, dopo l’analogo piazzamento ottenuto a Solitude, negli Stati Uniti, ad inizio inverno. Leggi l'articolo: https://tinyurl.com facebook

CI SIAMO, CI SIAMO Continuano le fatiche per i nostri sci alpinisti impegnati nella Pierra Menta! Dopo tre quarti di cammino sulle alpi francesi, le coppie De Silvestro-Moreschini e Boscacci-Antonioli sono in corsa per conquistare una medaglia! Domani l’u x.com