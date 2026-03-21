Un incidente si è verificato oggi in viale Marconi a Pescara, coinvolgendo un veicolo e causando il ferimento di una ragazza di 17 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. L’incidente riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza della strada e sul rischio di incidenti in quella zona.

Pescara - Nuovo incidente su una delle arterie più trafficate di Pescara riaccende le preoccupazioni su traffico, sicurezza e condizioni della viabilità urbana cittadina Ancora un episodio di incidentalità stradale a Pescara, lungo viale Marconi, una delle arterie più trafficate e da tempo al centro delle segnalazioni per criticità legate alla sicurezza della circolazione. Nella mattinata di ieri si è verificato un nuovo scontro all’altezza della sede Inail, che ha coinvolto un’auto e una motocicletta. L’impatto, avvenuto con modalità di tipo frontale, ha causato il ferimento di una ragazza di 17 anni, soccorsa immediatamente dal personale sanitario della Misericordia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Schianto in viale Marconi, ferita 17enne: torna l’allarme sicurezza stradale

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