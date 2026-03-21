Scherma storica Hema Ravenna c’è

L’Hema Ravenna ha preso parte alla prima tappa del circuito ASC Under 16 di scherma storica, tenutasi a Urbania. La competizione è stata organizzata dalla Sala d’arme Aquila Gladiatrix, coinvolgendo atleti della categoria under 16 provenienti da diverse regioni. La partecipazione rappresenta un momento importante per il settore giovanile di questa disciplina.

L’Hema Ravenna ha partecipato alla prima tappa nazionale del circuito ASC Under 16 di scherma storica, svoltasi a Urbania, organizzata dalla Sala d’arme Aquila Gladiatrix. Alla gara erano presenti 13 schermidori, tra i quali anche due rappresentanti dell’associazione ravennate, Livio Mancini e Diego Rossi Berluti, entrambi impegnati nelle discipline di sciabola e spada e pugnale, preparati dal maestro Emanuele Rocco, dagli istruttori Dejan Kamberi e Devis Mari e dal preparatore atletico Macx Minghetti e accompagnati da Devis Mari e Alessandra Ghedini. Per Mancini si è trattato della prima gara. Dopo l’eliminazione nella prima fase nella disciplina di spada e pugnale, ha ottenuto un ottimo risultato nella sciabola, riuscendo a raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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