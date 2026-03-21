Scandalo Delve | frode sulla privacy clienti a rischio multe

Una denuncia anonima ha coinvolto la startup Delve, accusata di aver ingannato centinaia di clienti, facendo loro credere di rispettare le normative sulla privacy e sulla sicurezza. L’indagine riguarda presunte frodi legate alla conformità normativa, che hanno sollevato preoccupazioni tra le aziende coinvolte. Le autorità stanno ora verificando le accuse e valutando eventuali sanzioni.

Una denuncia anonima ha scosso il settore della conformità normativa, accusando la startup Delve di aver ingannato centinaia di clienti facendogli credere di essere in regola con le normative sulla privacy e sulla sicurezza. L’incidente si è verificato nel marzo del 2026, quando un ex dipendente, identificatosi come DeepDelver, ha pubblicato un post su una piattaforma di blogging che rivela presunte frodi sistemiche. La società, finanziata da Y Combinator e valutata a 300 milioni di dollari dopo un recente round di investimento di 32 milioni guidato da Insight Partners, ha respinto le accuse definendole fuorvianti e inaccurate. Il conflitto oppone una narrazione di frode strutturale contro una difesa basata sul ruolo di piattaforma di automazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo Delve: frode sulla privacy, clienti a rischio multe Articoli correlati Leggi anche: Harry e Meghan divisi sulla privacy dei figli? “Liti furiose da dicembre. Coppia a rischio” Scandalo UE: 16 arrestati per frode da milioni di euroLa Procura Europea ha emesso un mandato di arresto per 16 persone, accusate di aver orchestrato una truffa ai danni dell'Unione Europea.