Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale dopo aver superato l’avversaria lituana negli ottavi. La partita si è svolta senza particolari sorprese, con le due atlete italiane che hanno mantenuto il controllo durante tutta la gara. La sfida ha confermato la loro presenza nella fase successiva del torneo.

Si preannunciava una sfida non semplice per Claudia Scampoli e Giada Bianchi negli ottavi di finale del Challenge di Tlaxcala e così è stato, ma la coppia italiana, pur soffrendo, ha centrato un’altra, la terza consecutiva, qualificazione ai quarti di finale di un evento di alto livello e ora punta alla seconda semifinale di fila. Le azzurre hanno sconfitto in tre set negli ottavi la coppia statunitense HarwardHodel, composta da due atlete esperte che hanno alle spalle una carriera importante fra AVP e circuito mondiale. La coppia azzurra ha iniziato con il piede giusto incanalando il primo set con un 7-0 iniziale che ha lasciato annichilite le statunitensi, che hanno provato a rientrare e ci sono riuscite pareggiando a quota 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scampoli/Bianchi vincono la battaglia per i quarti! Ostacolo lituano per le azzurre sulla via della top4

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