Due auto coinvolte in scambi rapidi hanno portato allo smistamento di oltre ventimila dosi di cocaina. In pochi mesi, il gruppo ha generato un giro d’affari superiore ai 700mila euro, distribuendo una quantità significativa di droga. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato alla scoperta di questa rete di distribuzione. Sono state eseguite diverse perquisizioni e arresti.

Avevano costruito in pochi mesi di attività un giro d’affari superiore ai 700mila euro, distribuendo cocaina sufficiente per oltre ventimila dosi. Sono questi i numeri che hanno portato all’arresto di due albanesi da parte dei carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Legnano, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della locale Procura. I due arrestati, 27 e 38 anni, entrambi domiciliati a Parabiago, sono indagati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’arresto fa seguito a un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri con ampio ricorso a intercettazioni telefoniche e ambientali, che ha permesso di far emergere un’intensa attività di spaccio di cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scambi repentini da un’auto all’altra. Così hanno smerciato ventimila dosi

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