Scamacca fuori | adduttore in crisi salta Verona e Mondiali

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta nato nel 1999, ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. A causa dell'infortunio, il giocatore sarà assente nella partita contro il Verona prevista per domenica 22 marzo. L’assenza di Scamacca si aggiunge alle difficoltà della squadra in questa fase della stagione. La società ha comunicato che il giocatore dovrà restare fuori dai campi per un periodo ancora da definire.

Gianluca Scamacca, l’attaccante dell’Atalanta nato nel 1999, ha subito una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro che lo costringerà a saltare la sfida contro il Verona in programma domenica 22 marzo. La prognosi non è ancora definitiva e dipenderà dall’evoluzione clinica, ma già si prevede l’assenza anche dai playoff mondiali della nazionale italiana. La notizia arriva proprio mentre la squadra bergamasca si prepara allo scontro con gli scaligeri, creando un vuoto significativo nelle file nerazzurre. Oltre alla partita di campionato, l’infortunato non sarà disponibile per Gennaro Gattuso nella gara Italia-Irlanda del Nord prevista giovedì 26 marzo a Bergamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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