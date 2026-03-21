Sbarca a Porto Torres con la shaboo arrestata 39enne | la sostanza è fino a 10 volte più potente della cocaina

Le fiamme gialle di Porto Torres hanno sequestrato 368 grammi di shaboo, una metanfetamina molto potente, arrivata da Barcellona. Una donna di 39 anni, di nazionalità spagnola, è stata arrestata durante l'operazione. La sostanza sequestrata è considerata fino a dieci volte più forte della cocaina. L'operazione è stata condotta congiuntamente dalle forze dell'ordine locali.

Le fiamme gialle di Porto Torres hanno realizzato un ingente sequestro di shaboo. Arrestata una 39enne spagnola arrivata da Barcellona con 368 grammi della pericolosa metanfetamina: la sostanza è fino a 10 volte più potente della cocaina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Irruzione della polizia in casa, 39enne trovato con la cocainaNel corso di un’attività di monitoraggio del fenomeno della vendita di stupefacenti, gli agenti, a seguito di accertamenti investigativi, hanno... Leggi anche: Laboratorio della droga in un box a Milano, 39enne arrestato con un chilo tra hashish e cocaina Altri aggiornamenti su Porto Torres Temi più discussi: Porto Torres, 2,5 kg di cocaina in auto: arrestato; Porto Torres, sbarca con 2,5 kg di cocaina nascosti nel cruscotto: 49enne in arresto; Video: Porto Torres, sbarca dal traghetto con 2,5 kg di cocaina: arrestato; Sbarca dalla nave con 2,5 chili di cocaina nascosti in auto: un arresto a Porto Torres. Sbarca a Porto Torres con 368 grammi di shabooE' il più ingente sequestro di shaboo (metanfetamina) nel Nord della Sardegna degli ultimi tempi. Le fiamme gialle della compagnia di Porto Torres, con i funzionari dell'agenzia delle dogane e dei ... rainews.it Donna sbarca con 368 grammi di metanfetamina, il cane Fred fiuta, scatta l’arresto a Porto Torres. La Finanza: mai sequestrato tanto shabooPorto Torres. Il cane antidroga Fred ha fiutato qualcosa che non andava sulla navetta che trasportava i passeggeri a piedi dal traghetto di Barcellona alla stazione degli autobus. I finanzieri della ... sassarinotizie.com Da Barcellona a Porto Torres con 400 grammi di metanfetamina “shaboo”, donna arrestata allo sbarco facebook Porto Torres: affidati i lavori di ampliamento del cimitero Ponte Pizzinnu x.com