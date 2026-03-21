Sassuolo Carnevali prima della Juve | Ecco come stanno i calciatori colpiti dalla pertosse Berardi in Nazionale? Ci speravo ma conta solo una cosa

Prima della partita contro la Juventus, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha aggiornato sulla condizione dei calciatori colpiti dalla pertosse, spiegando come stanno. Ha anche parlato di Berardi e della possibilità di vederlo in Nazionale, sottolineando che per lui conta solo una cosa. La partita tra Juventus e Sassuolo si gioca questa sera.

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