Sant’Agata | Farbo e i professionisti sfidano la crisi
A Sant’Agata de’ Goti, Vincenzo Farbo ha annunciato la propria candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. Con lui, una squadra di professionisti si prepara a confrontarsi con le sfide della crisi economica e sociale che attraversa il paese. L’annuncio segna l’avvio di una campagna elettorale incentrata sulla volontà di cambiare, senza indicare specifici programmi o alleanze ufficiali.
Sant’Agata de’ Goti si prepara a un nuovo capitolo amministrativo con l’annuncio di Vincenzo Farbo come candidato sindaco per le imminenti elezioni comunali. Il futuro del territorio sannitico si gioca sulla capacità di mobilitare competenze professionali locali per affrontare le sfide strutturali della regione campana. L’iniziativa non nasce da una scelta isolata, ma dalla volontà di costruire un gruppo unito che miri alla sostenibilità concreta della città. L’obiettivo dichiarato è trasformare le risorse esistenti in circuiti di valore reale per la comunità. La scommessa delle competenze e il tessuto produttivo. Nel cuore dell’annunzio risiede la necessità di superare la stasi degli ultimi anni attraverso l’impegno diretto dei professionisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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