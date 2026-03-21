Sanremo Women tremenda caduta di Debora Silvestri | ricoverata in ospedale ulteriori esami per determinare l’entità delle lesioni

Durante la Milano-Sanremo Women, Debora Silvestri è caduta e si è ferita gravemente, richiedendo il trasporto in ospedale. La ciclista è stata sottoposta a ulteriori esami per valutare l’entità delle lesioni riportate. La corsa si è conclusa con momenti di paura e preoccupazione tra i presenti. La gara è terminata senza la partecipazione di Silvestri.

Attimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atlete, tra cui Kasia Niewiadoma e Kim Le Court. Chi ha avuto la peggio è però Debora Silvestri, la 27enne veneta che corre per il team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Silvestri per via della bruttissima caduta si è ritrovata all’improvviso le atlete ferme davanti a lei: dopo aver frenato ha urtato contro il guardrail ed è stata catapultata nella strada sottostante. La ciclista, alla sua prima partecipazione alla Milano-Sanremo, è rimasta cosciente ed è stata assistita dai sanitari della corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo Women, tremenda caduta di Debora Silvestri: ricoverata in ospedale, “ulteriori esami per determinare l’entità delle lesioni” Articoli correlati Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedaleAttimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è coscienteSanremo Women: Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante. Contenuti utili per approfondire Sanremo Women Temi più discussi: Caduta terribile! Niewiadoma coinvolta, una della Laboral vola giù dal muretto: rivivi il momento; Sanremo Women 2026, la startlist definitiva; Milano-Sanremo 2026, la corsa sarà in diretta TV integrale. Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedaleAttimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atl ... ilfattoquotidiano.it Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è coscienteSanremo Women: Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante ... fanpage.it Milano-Sanremo Women facebook Debora Silvestri, bruttissima caduta alla Sanremo Women ma è cosciente: le news #SkySport #MilanoSanremo2026 x.com