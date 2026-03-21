Il team Aromitalia 3T Vaiano si prepara per un fine settimana intenso con due impegni internazionali. La squadra partecipa a gare in diverse località, portando avanti le competizioni in ambito internazionale. Questo doppio appuntamento rappresenta un momento importante nel calendario del team, che si confronta con atleti provenienti da vari paesi. La partecipazione si svolge senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle specifiche gare.

Un nuovo weekend caratterizzato da un doppio impegno internazionale per il team Aromitalia 3T Vaiano. Oggi la compagine femminile vaianese sarà ai nastri di partenza della " Sanremo Women ", competizione valevole come prova dell’ Uci Women’s World Tour 2026, con partenza da Genova e conclusione a Sanremo su via Roma sullo stesso traguardo dove più tardi si concluderà la Milano-Sanremo dei professionisti. Anche per donne finale identico ai "pro" con la salita della Cipressa e quella del Poggio nel finale. Alla prestigiosa corsa ligure saranno in gara Kingma, La Bella, Milaki, Leleivyte, Tserakh e Venerucci. Domani nuova sfida nella seconda edizione del Giro dell’Appennino con partenza da Novi Ligure ed arrivo nel cuore di Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo e Appennino Team Vaiano in pole

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