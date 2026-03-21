Sanità sotto assalto | +42% di attacchi nel 2025

Il settore sanitario italiano ha subito un aumento del 42% degli attacchi informatici nel 2025, con un incremento evidente nel 2026. Il 21 marzo di quest’anno rappresenta una data importante, poiché il settore pubblico e privato della sanità è stato bersaglio di un numero crescente di attacchi digitali. Questi episodi hanno coinvolto strutture e servizi sanitari di varia natura e dimensione.

Il 21 marzo 2026 segna una data cruciale per la sicurezza digitale in Italia, dove il settore sanitario si trova al centro di un’escalation degli attacchi informatici che hanno colpito duramente le strutture pubbliche e private. Durante un incontro tenutosi a Roma presso Palazzo Madama, esperti hanno evidenziato come l’aumento delle minacce cyber nel 2025 abbia raggiunto livelli preoccupanti, con il comparto della salute che registra un incremento del 19% rispetto all’anno precedente. La Lombardia, regione ad alta densità ospedaliera e tecnologica, deve affrontare questa sfida integrando l’intelligenza artificiale non solo come strumento diagnostico, ma come scudo difensivo contro intrusioni sempre più sofisticate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità sotto assalto: +42% di attacchi nel 2025 Articoli correlati Cyber: l’Italia nel mirino, +42% attacchi e 39% attivistiIl 2025 ha segnato un punto di svolta nella sicurezza digitale globale, con oltre 5. Oltre 42 milioni di fatturato per la casa d'aste Cambi nel 2025Nel 2025 Cambi Casa d’Aste (a Milano in via San Marco 22) ha registrato un fatturato complessivo di 42,45 milioni di euro.